Зеленський у США в неділю відвідає завод, де виробляють снаряди для ЗСУ, - ЗМІ

Зазначається, що глава держави відвідає Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія, де виробляються снаряди для артилерії калібру 155-мм.

Під час візиту, Зеленського будуть супроводжувати помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Білл Лаплант, а також губернатор штату Пенсильванія Бен Шапіро.

Очікується, що президент України зустрінеться з працівниками заводу та подякує їм за роботу, що допомагає Україні на полі бою.

Снаряди калібру 155 мм використовуються у гаубицях, які можуть вражати цілі на відстані від 24 до 32 кілометрів.

США є найбільшим донором України, надавши понад 56 мільярдів доларів з понад 106 мільярдів доларів, зібраних НАТО і країнами-партнерами на допомогу Україні в її обороні.

Держава інвестувала у перезапуск виробничих ліній і зараз виробляє понад 40 тисяч снарядів 155-мм калібру на місяць, плануючи з часом досягти рівня у 100 тисяч боєприпасів на місяць.