Зеленський у США в неділю відвідає завод, де виробляють снаряди для ЗСУ, - ЗМІ

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський відвідає завод із виробництва артилерійських снарядів, що постачаються для боротьби України проти російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).
Зазначається, що глава держави відвідає Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія, де виробляються снаряди для артилерії калібру 155-мм.
Під час візиту, Зеленського будуть супроводжувати помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Білл Лаплант, а також губернатор штату Пенсильванія Бен Шапіро.
Очікується, що президент України зустрінеться з працівниками заводу та подякує їм за роботу, що допомагає Україні на полі бою.
Снаряди калібру 155 мм використовуються у гаубицях, які можуть вражати цілі на відстані від 24 до 32 кілометрів.
США є найбільшим донором України, надавши понад 56 мільярдів доларів з понад 106 мільярдів доларів, зібраних НАТО і країнами-партнерами на допомогу Україні в її обороні.
Держава інвестувала у перезапуск виробничих ліній і зараз виробляє понад 40 тисяч снарядів 155-мм калібру на місяць, плануючи з часом досягти рівня у 100 тисяч боєприпасів на місяць.
Наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Сполучені Штати.
Під час візиту, глава держави представить власний "план перемоги", що тісно пов'язаний з військовою допомогою США. План вміщує низку рішень уже до кінця цього року.
За даними ЗМІ, під час візиту, глава держави буде наполягати на запрошенні України вступити до НАТО і взяти на себе зобов'язання щодо постійних поставок зброї в рамках плану перемоги Зеленського.
Також Зеленський проведе зустрічі з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.
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