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Зеленский в США в воскресенье посетит завод, где производят снаряды для ВСУ, - СМИ

Фото: Зеленский посетит завод, где производят 155-мм снаряды (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В ходе визита в США президент Владимир Зеленский посетит завод по производству артиллерийских снарядов, поставляемых для борьбы Украины против российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Отмечается, что глава государства посетит Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания, где производятся снаряды для артиллерии калибра 155-мм.

Во время визита, Зеленского будут сопровождать помощник министра обороны США по вопросам закупок Даг Буш, заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Билл Лаплант, а также губернатор штата Пенсильвания Бен Шапиро.

Ожидается, что президент Украины встретится с работниками завода и поблагодарит их за работу, которая помогает Украине на поле боя.

Снаряды калибра 155 мм используются в гаубицах, которые могут поражать цели на расстоянии от 24 до 32 километров.

США являются крупнейшим донором Украины, страна предоставила более 56 млрд долларов из более 106 млрд долларов, собранных НАТО и странами-партнерами на помощь Украине в ее обороне.

Государство инвестировало в перезапуск производственных линий и сейчас производит более 40 тысяч снарядов 155-мм калибра в месяц, планируя со временем достичь уровня в 100 тысяч боеприпасов в месяц.

Визит Зеленского в США

На следующей неделе президент Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Соединенные Штаты.

Во время визита, глава государства представит собственный "план победы", который тесно связан с военной помощью США. План содержит ряд решений уже до конца этого года.

По данным СМИ, во время визита, глава государства будет настаивать на приглашении Украины вступить в НАТО и взять на себя обязательства по постоянным поставкам оружия в рамках плана победы Зеленского.

Также Зеленский проведет встречи с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки