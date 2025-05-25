Зеленський - США і Європі: Путіна треба змусити думати про кінець війни, а не про ракети

Кожна атака Росії на Україну - це достатня причина для нових санкцій. Російського диктатора Володимира Путіна потрібно змусити думати про закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Як зазначив президент, сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Цілями росіяни були Київ та область, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Полтавська, Дніпровська, Миколаївська, Харківська й Черкаська області.

"Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що кожен такий терористичний російський удар - це достатня причина для нових санкцій проти Росії.

"Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна", - заявив президент України.

Зеленський підкреслив, що без сильного тиску на російське керівництво не можна зупинити цю жорстокість Москви. Він закликав США, Єврпу та інші країн до тиску по РФ.

"Рішучість зараз має значення - рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни", - вважає він.