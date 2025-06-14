Не добігли кілометр. Зеленський спростував російське "просування" на Дніпропетровщині

За словами президента, наразі активного просування російських військ у напрямку Дніпропетровської області немає.

Проте ворог намагається створити інформаційний ефект, і для цього використовує диверсійно-розвідувальні групи.

"Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили. Наприклад, сьогодні доповідали, що знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були в кілометрі від адміністративного кордону", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що в цій місцевості активізувалися бойові дії, адже через сезонне "озеленення" російські ДРГ намагаються ховатися в посадках.

"Зеленка" з’явилася. Все розквітло, і тому зрозуміло, що вони будуть бігати по посадках", - сказав він.

Він також пояснив, що Росії важливо просунутися до Сум, Покровська та створити ілюзію загрози на Дніпровському напрямку.

"Інформаційно їм важливо наближатися до Сум, зайти в Покровськ. Але Покровськ - це і стратегічна ціль, а от Дніпровська область - це інформаційно важливо", – додав він.