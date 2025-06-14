Не добежали километр. Зеленский опроверг российское "продвижение" на Днепропетровщине

По словам президента, сейчас активного продвижения российских войск в направлении Днепропетровской области нет.

Однако враг пытается создать информационный эффект, и для этого использует диверсионно-разведывательные группы.

"Для них это важная история, сделать фотографию, видео и тому подобное. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, для того, чтобы они просто это сделали. Например, сегодня докладывали, что нашли одну группу, наши ее уничтожили. Они были в километре от административной границы", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в этой местности активизировались боевые действия, ведь из-за сезонного "озеленения" российские ДРГ пытаются прятаться в посадках.

"Зеленка" появилась. Все расцвело, и поэтому понятно, что они будут бегать по посадкам", - сказал он.

Он также пояснил, что России важно продвинуться к Сумам, Покровску и создать иллюзию угрозы на Днепровском направлении.

"Информационно им важно приближаться к Сумам, зайти в Покровск. Но Покровск - это и стратегическая цель, а вот Днепровская область - это информационно важно", - добавил он.