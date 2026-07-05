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Зеленський спростував заяви Путіна про Костянтинівку та озвучив втрати ворога

21:45 05.07.2026 Нд
2 хв
Президент нагадав, де насправді безпечне місце для Путіна
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Росіяни не змогли захопити Костянтинівку на Донеччині, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Ситуація на фронті

За словами президента, зараз тривають запеклі бої за Костянтинівку. Найскладнішими ділянками фронту залишаються Донеччина, Запорізька область та Харківщина.

"Тривають бої також і за Костянтинівку, яку Путін вже приписав собі, але зрозуміло - ніколи не ризикне там з’явитись. Бо насправді його - це тільки Москва, Петербург та резиденції", - наголосив Зеленський.

Втрати окупантів

Глава держави підкреслив цинізм цієї війни. Російський диктатор спирається лише на своє найближче оточення і спалює все, до чого може дотягнутися. При цьому Кремль щомісяця знищує щонайменше по 30 тисяч своїх же громадян.

"В цьому червні - теж майже 30 тисяч підтверджених уражень російських окупантів на фронті - убитими та важкопораненими", - повідомив президент.

Зеленський подякував усім українським воїнам, які зараз б'ються заради України на найважчих напрямках.

Ситуація навколо Костянтинівки

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у "захопленій" Костянтинівці. За словами українського лідера, якщо місто справді перебуває під контролем окупантів, то у російського диктатора не має виникнути проблем із тим, аби приїхати туди на переговори.

Згодом у Путіна відреагували на пропозицію Зеленського про переговори в Костянтинівці. У Кремлі вигадали абсурдну умову для такої зустрічі, заявивши, що глава РФ готовий розмовляти, але виключно на території російської столиці.

Крім того, у ЗСУ пояснили, навіщо РФ потрібна пауза в Костянтинівці. Військові наголошують, що ворогу критично необхідне припинення вогню бодай на шість годин, аби провести перегрупування та реально оцінити своє становище у місті.

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Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніфронтДонецька область