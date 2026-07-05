Зеленський спростував заяви Путіна про Костянтинівку та озвучив втрати ворога

Ситуація на фронті

За словами президента, зараз тривають запеклі бої за Костянтинівку. Найскладнішими ділянками фронту залишаються Донеччина, Запорізька область та Харківщина.

"Тривають бої також і за Костянтинівку, яку Путін вже приписав собі, але зрозуміло - ніколи не ризикне там з’явитись. Бо насправді його - це тільки Москва, Петербург та резиденції", - наголосив Зеленський.

Втрати окупантів

Глава держави підкреслив цинізм цієї війни. Російський диктатор спирається лише на своє найближче оточення і спалює все, до чого може дотягнутися. При цьому Кремль щомісяця знищує щонайменше по 30 тисяч своїх же громадян.

"В цьому червні - теж майже 30 тисяч підтверджених уражень російських окупантів на фронті - убитими та важкопораненими", - повідомив президент.

Зеленський подякував усім українським воїнам, які зараз б'ються заради України на найважчих напрямках.