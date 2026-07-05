Зеленський спростував заяви Путіна про Костянтинівку та озвучив втрати ворога

Росіяни не змогли захопити Костянтинівку на Донеччині, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
За словами президента, зараз тривають запеклі бої за Костянтинівку. Найскладнішими ділянками фронту залишаються Донеччина, Запорізька область та Харківщина.
"Тривають бої також і за Костянтинівку, яку Путін вже приписав собі, але зрозуміло - ніколи не ризикне там з’явитись. Бо насправді його - це тільки Москва, Петербург та резиденції", - наголосив Зеленський.
Глава держави підкреслив цинізм цієї війни. Російський диктатор спирається лише на своє найближче оточення і спалює все, до чого може дотягнутися. При цьому Кремль щомісяця знищує щонайменше по 30 тисяч своїх же громадян.
"В цьому червні - теж майже 30 тисяч підтверджених уражень російських окупантів на фронті - убитими та важкопораненими", - повідомив президент.
Зеленський подякував усім українським воїнам, які зараз б'ються заради України на найважчих напрямках.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у "захопленій" Костянтинівці. За словами українського лідера, якщо місто справді перебуває під контролем окупантів, то у російського диктатора не має виникнути проблем із тим, аби приїхати туди на переговори.
Згодом у Путіна відреагували на пропозицію Зеленського про переговори в Костянтинівці. У Кремлі вигадали абсурдну умову для такої зустрічі, заявивши, що глава РФ готовий розмовляти, але виключно на території російської столиці.
Крім того, у ЗСУ пояснили, навіщо РФ потрібна пауза в Костянтинівці. Військові наголошують, що ворогу критично необхідне припинення вогню бодай на шість годин, аби провести перегрупування та реально оцінити своє становище у місті.