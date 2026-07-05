Зеленский опроверг заявления Путина о Константиновке и озвучил потери врага

Россияне не смогли захватить Константиновку в Донецкой области, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
По словам президента, сейчас продолжаются ожесточенные бои за Константиновку. Самыми сложными участками фронта остаются Донбасса, Запорожская область и Харьковщина.
"Идут бои также и за Константиновку, которую Путин уже приписал себе, но понятно - никогда не рискнет там появиться. Потому что на самом деле его - это только Москва, Петербург и резиденции", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства подчеркнул цинизм этой войны. Российский диктатор опирается только на свое ближайшее свита и сжигает все, до чего может дотянуться. При этом Кремль ежемесячно уничтожает по меньшей мере по 30 тысяч своих граждан.
"В этом июне - тоже почти 30 тысяч подтвержденных поражений российских окупантов на фронте - убитыми и тяжелоранеными", - сообщил президент.
Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые сейчас дерутся ради Украины на самых тяжелых направлениях.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил Путину провести встречу в "восторженной" Константиновке. По словам украинского лидера, если город действительно находится под контролем окупантов, то у российского диктатора не должно возникнуть проблем с тем, чтобы приехать туда на переговоры.
Впоследствии у Путина отреагировали на предложение Зеленского о переговорах в Константиновке. В Кремле придумали абсурдное условие для такой встречи, заявив, что глава РФ готов разговаривать, но только на территории российской столицы.
Кроме того, в ВСУ объяснили, зачем РФ нужна пауза в Константиновке. Военные отмечают, что врагу критически необходимо прекращение огня хотя бы на шесть часов, чтобы провести перегруппировку и реально оценить свое положение в городе.