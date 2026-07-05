Зеленский опроверг заявления Путина о Константиновке и озвучил потери врага

Ситуация на фронте

По словам президента, сейчас продолжаются ожесточенные бои за Константиновку. Самыми сложными участками фронта остаются Донбасса, Запорожская область и Харьковщина.

"Идут бои также и за Константиновку, которую Путин уже приписал себе, но понятно - никогда не рискнет там появиться. Потому что на самом деле его - это только Москва, Петербург и резиденции", - подчеркнул Зеленский.

Потери окупантов

Глава государства подчеркнул цинизм этой войны. Российский диктатор опирается только на свое ближайшее свита и сжигает все, до чего может дотянуться. При этом Кремль ежемесячно уничтожает по меньшей мере по 30 тысяч своих граждан.

"В этом июне - тоже почти 30 тысяч подтвержденных поражений российских окупантов на фронте - убитыми и тяжелоранеными", - сообщил президент.

Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые сейчас дерутся ради Украины на самых тяжелых направлениях.