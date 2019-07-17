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Зеленский спрогнозировал сроки саммита "нормандской четверки"

Новости » Политика    17.07.2019 - 19:26
Зеленский спрогнозировал сроки саммита "нормандской четверки"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам президента, нормандский формат не работал два года

Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал сроки саммита "нормандской четверки". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью на главы государства на Youtube-канале Зе!Президент.

По словам президента, 12 июля состоялась первая встреча представителей "нормандской четверки". 

"Есть нормандский формат, который не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей, договорились, что будет еще одна встреча более существенная. И через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера: президент Украины, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Я думаю, мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 июля во французской столице Париже состоялась встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и Российской Федерации для возобновления переговоров в нормандском формате. В последний раз лидеры Франции, Германии, Украины и России проводили встречу в нормандском формате в 2016 году в Берлине. 

Кроме того, во время рабочей поездки в Германию украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. Тогда же канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала встречу советников стран 12 июля.

Позднее в рамках саммита G20 в японской Осаке немецкий канцлер Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин договорились о продолжении работы в нормандском формате по разрешению ситуации на Донбассе.

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