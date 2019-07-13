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В Германии раскрыли детали встречи в нормандском формате

Новости » Политика    13.07.2019 - 11:13
В Германии раскрыли детали встречи в нормандском формате
Иллюстративное фото (Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)

Встреча советников состоялась в пятницу, 12 июля

В пятницу, 12 июля, во французской столице Париже состоялась встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России для возобновления переговоров в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам немецких представителей, переговоры базировались вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе". Также продумывались дальнейшие шаги для реализации минских соглашений, в первую очередь - прекращение огня.

Отметим, в последний раз лидеры Франции, Германии, Украины и России проводили встречу в нормандском формате в 2016 году в Берлине.

Напомним, во время рабочей поездки в Германию украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. Тогда же канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала встречу советников стран 12 июля.

Позднее в рамках саммита G20 в японской Осаке немецкий канцлер Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин договорились о продолжении работы в нормандском формате по разрешению ситуации на Донбассе.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским президентом Путиным на полях саммита G20 в Японии предложил провести в июле встречу в нормандском формате.

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