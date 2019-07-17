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Зеленський спрогнозував терміни саміту "нормандської четвірки"

Новини » Політика    17.07.2019 - 19:26
Зеленський спрогнозував терміни саміту "нормандської четвірки"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами президента, нормандський формат не працював два роки

Президент України Володимир Зеленський спрогнозував терміни саміту "нормандської четвірки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави на Youtube-каналі Зе!Президент.

За словами президента, 12 липня відбулася перша зустріч представників "нормандської четвірки".

"Є нормандський формат, який не працював два роки. 12 липня була перша зустріч представників, домовилися, що буде ще одна зустріч більш суттєва. І через одну зустріч спробують зустрітися чотири лідери: президент України, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Я думаю, ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 липня у французькій столиці Парижі відбулася зустріч зовнішньополітичних радників України, Німеччини, Франції та Російської Федерації для відновлення переговорів у форматі нормандському. В останній раз лідери Франції, Німеччини, України та Росії проводили зустріч у нормандському форматі в 2016 році в Берліні.

Крім того, під час робочої поїздки в Німеччину український президент Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень. Тоді ж канцлер Німеччини Ангела Меркель анонсувала зустріч радників країн 12 липня.

Пізніше в рамках саміту G20 в японській Осаці німецький канцлер Ангела Меркель і російський президент Володимир Путін домовилися про продовження роботи в нормандському форматі з вирішення ситуації на Донбасі.

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