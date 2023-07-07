Зеленський сподівається на "позитивний результат" у ситуації із Запорізькою АЕС

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з чеським колегою Петром Павелом у Празі, передає РБК-Україна з посиланням на CNN .

Глава Української держави охарактеризував ситуацію на ЗАЕС як "дуже, дуже небезпечну".

Також Зеленський висловився про діяльність представників Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), спрямованої на недопущення НП на станції.

"Ми знаємо, що МАГАТЕ має контакти з Російською Федерацією. Що ж, вони повинні працювати. Будемо вдячні, якщо в цій небезпечній, дуже небезпечній історії буде позитивний результат", - сказав він.

Ситуація на ЗАЕС та загроза теракту

Раніше президент України попереджав, що російські військові готуються скоїти теракт на ЗАЕС із подальшим викидом радіації.

Також нагадаємо, що перед цим керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції.

Цього тижня у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що росіяни готують провокацію із вибухами на ЗАЕС. Так, загарбники могли помістити на дах кількох енергоблоків вибухівку з метою звинуватити наших захисників у обстрілі станції.

При цьому, як заявив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю РБК-Україна, росіяни збираються перевести енергоблок №4 на ЗАЕС у стан "гарячого зупину", що може спричинити аварію.

Додамо також, що Міністерство охорони здоров'я України дало низку рекомендацій громадянам, і пояснило, яких правил потрібно дотримуватись при аварії на АЕС.