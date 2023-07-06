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Яких правил потрібно дотримуватись при аварії на АЕС: рекомендації МОЗ

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Четвер 06 липня 2023 22:25
Яких правил потрібно дотримуватись при аварії на АЕС: рекомендації МОЗ Фото: у МОЗ назвали головні правила при аварії на АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українцям, які перебувають у зоні радіаційної аварії, необхідно дотримуватися низки правил, щоб убезпечити себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України у Telegram.

У МОЗ наголошують, що поради призначені для українців у зоні, яка не підлягає евакуації за можливої аварії на атомній електростанції.

Що потрібно робити:

  • підготуйте тижневий запас води (питної та технічної), їжі та запас необхідних ліків;
  • ущільніть вікна та двері. Закрийте вентиляційні отвори;
  • знаходитесь у максимально ізольованому приміщенні якнайдалі від вікон;
  • увімкніть телевізор або радіо та стежте за офіційними повідомленнями;
  • залишайтеся у приміщенні та зберігайте спокій.

Що робити заборонено:

  • виходити з приміщення до офіційного дозволу органів влади;
  • вживати калій йодид, якщо не було відповідних рекомендацій для вашого населеного пункту;
  • користуватися водою з централізованих джерел, якщо є ризик зараження радіацією (про це повідомлять додатково).

Загроза теракту на ЗАЕС

Нагадаємо, ще наприкінці червня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони можуть підірвати охолоджувач та чотири енергоблоки станції.

Через кілька днів президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ та розвідка доповіли йому про плани росіян здійснити теракт на ЗАЕС з викидом радіації.

Вже цього тижня у Генштабі ЗСУ поінформували, що росіяни готують провокацію з вибухами на ЗАЕС. Вони могли помістити на дах кількох енергоблоків вибухівку з метою звинуватити наших захисників у обстрілі станції.

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