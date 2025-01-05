Зеленський: спочатку гарантії від Трампа, а вже потім переговори з росіянами

Фрідман у розмові з українським президентом сказав, що мріє, що 25 січня Зеленський, Трамп та Путін сядуть за стіл переговорів та домовляться про припинення вогню та сильні гарантії безпеки, а потім підпишуть договір.

"Я думаю, 25 січня або в інший день ми (мова про Україну - ред.) сідаємо передусім з Трампом. Ми домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна", - відповів йому Зеленський.

Президент підкреслив, що якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами.

"І тільки так, а не просто відразу сіли втрьох", - додав він.