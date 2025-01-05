Зеленский: сначала гарантии от Трампа, а уже потом переговоры с россиянами

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры об окончании войны будут с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Только после этого могут начаться переговоры с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента американскому журналисту Лексу Фридману.
Фридман в разговоре с украинским президентом сказал, что мечтает, что 25 января Зеленский, Трамп и Путин сядут за стол переговоров и договорятся о прекращении огня и сильных гарантиях безопасности, а затем подпишут договор.
"Я думаю, 25 января или в другой день мы (речь об Украине - ред.) садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы способны остановить войну и (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина", - ответил ему Зеленский.
Президент подчеркнул, что если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с россиянами.
"И только так, а не просто сразу сели втроем", - добавил он.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в первый день на посту президента США он хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров.
Примечательно, что еще перед выборами Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине за 24 часа.
Однако Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров. Более того, президент Украины подчеркнул, что Путин будет находить причины воздерживаться от диалога, пока не согласятся на его условия.
В то же время на днях Зеленский рассказал, чего ожидать Украине после инаугурации Трампа.
Заметим, что ранее в сегодняшнем интервью Зеленский отметил, что Трамп может быть первым лидером, который после полномасштабного вторжения России посетит Украину, прилетев в страну самолетом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.