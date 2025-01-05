Зеленский: сначала гарантии от Трампа, а уже потом переговоры с россиянами

Фридман в разговоре с украинским президентом сказал, что мечтает, что 25 января Зеленский, Трамп и Путин сядут за стол переговоров и договорятся о прекращении огня и сильных гарантиях безопасности, а затем подпишут договор.

"Я думаю, 25 января или в другой день мы (речь об Украине - ред.) садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы способны остановить войну и (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина", - ответил ему Зеленский.

Президент подчеркнул, что если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с россиянами.

"И только так, а не просто сразу сели втроем", - добавил он.