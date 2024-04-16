Зеленський: співвідношення артилерійських снарядів на фронті - 1 до 10

Коментуючи питання щодо важливості фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки (США), Зеленський заявив, що "без цієї підтримки у нас не буде жодних шансів на перемогу."

"Потрібно бути набагато сильнішим за ворога. На сьогоднішній день у нас співвідношення артилерійських снарядів 1 до 10. Чи зможемо ми втримати позиції? Ні. У будь-якому випадку, з такою статистикою вони будуть відтісняти нас кожен день", - додав він.

Президент відзначив, що для повноцінного захисту підконтрольних Україні територій необхідно, аби українські військові мали такі самі обсяги артилерійських снарядів, як й у росіян.

Зеленський нагадав, що Україна сьогодні воює проти великої армії, яка не дбає про своїх солдатів. Водночас ворог має необмежену кількість людей та багато снарядів.

"Скажіть, будь ласка, як ви можете боротися з цими тисячами, якщо у вас немає зброї, щоб їх збивати? У них є літаки, які вилітають з Криму і атакують нас на відстані понад 300 кілометрів. Це може бути понад 300, 400, 500 кілометрів, залежно від того, наскільки глибоко вони ціляться з Криму", - додав він.

Він зауважив, що Україна має план щодо війни з Росією, а також розуміє, яка зброя їй необхідна.

Снаряди для України

Ще в лютому поточного року президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але для їхньої передачі потрібне фінансування.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, перша партія чеських снарядів очікувалася вже у квітні цього року.

Тим часом Естонія знайшла можливість закупити ще одну партію боєприпасів для української армії на декілька мільярдів євро.