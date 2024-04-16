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Зеленский: соотношение артиллерийских снарядов на фронте - 1 к 10

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украине для защиты территорий необходимо достичь таких же объемов артиллерийских снарядов, как и в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время интервью PBS NewsHour.

Комментируя вопрос о важности финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов Америки (США), Зеленский заявил, что "без этой поддержки у нас не будет никаких шансов на победу."

"Нужно быть намного сильнее врага. На сегодняшний день у нас соотношение артиллерийских снарядов 1 к 10. Сможем ли мы удержать позиции? Нет. В любом случае, с такой статистикой они будут оттеснять нас каждый день", - добавил он.

Президент отметил, что для полноценной защиты подконтрольных Украине территорий необходимо, чтобы украинские военные имели такие же объемы артиллерийских снарядов, как и у россиян.

Зеленский напомнил, что Украина сегодня воюет против большой армии, которая не заботится о своих солдатах. В то же время враг имеет неограниченное количество людей и много снарядов.

"Скажите, пожалуйста, как вы можете бороться с этими тысячами, если у вас нет оружия, чтобы их сбивать? У них есть самолеты, которые вылетают из Крыма и атакуют нас на расстоянии более 300 километров. Это может быть более 300, 400, 500 километров, в зависимости от того, насколько глубоко они целятся из Крыма", - добавил он. 

Он отметил, что Украина имеет план относительно войны с Россией, а также понимает, какое оружие ей необходимо.

Снаряды для Украины

Еще в феврале текущего года президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов, но для их передачи требуется финансирование.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, первая партия чешских снарядов ожидалась уже в апреле этого года.

Тем временем Эстония нашла возможность закупить еще одну партию боеприпасов для украинской армии на несколько миллиардов евро.

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