Зеленский созывает СНБО на среду
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание запланировано на 23 февраля.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Заседание должно начаться в 10 утра.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 февраля, записал еще одно видеообращение к украинцам по поводу признания Россией так называемых "ЛДНР". Глава государства объявил о своих новых решениях.
Ранее стало известно, что сектор нацбезопасности и обороны будет работать в круглосуточном режиме.