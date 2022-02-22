Зеленский записал очередное обращение к украинцам: полный текст речи

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 февраля, записал еще одно видеообращение к украинцам по поводу признания Россией так называемых "ЛДНР" . Глава государства объявил о своих новых решениях.

С полным текстом речи главы государства можно ознакомиться на РБК-Украина ниже.

Свободный народ свободной страны!

Я обещал, что мы с вами будем говорить часто, а главное честно.

Сейчас по киевскому времени 22 часа. Как и обещал - открыто рассказываю обо всех наших действиях, чтобы вы точно понимали что происходит в Украине и за ее пределами.

Вчера РФ признала независимость квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня ратифицировала так называемые "соглашения" и дала разрешение президенту России на использование вооруженных сил за рубежом. То есть на Донбассе. На территории Украины.

На смену "нас там нет" пришло официальное "мы все таки здесь". Принятое на высшем политическом уровне - единогласно. И дает четкий ответ - кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель.

Этим решением Россия фактически вышла из минских договоренностей.

Тех самых, что по ее словам не имели никакой альтернативы. Лично для нас - альтернативы не имеет завершение войны, а не площадка или формат, чтобы договориться об этом.

Я готов делать это как в двустороннем формате, так и при участии других лидеров. Но хочу подчеркнуть что для меня главное - сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Первый - над которым мы работаем - саммит лидеров государств - постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности Реджеп Эрдоган, который подтвердил это мне в телефонном разговоре.

Я также рад, что партнеры показывают что альтернативы нет и введения санкций. Вчера я говорил с президентом США Джо Байденом, который принял введение санкций против так называемых "ЛНР/ДНР", а также России. Также я разговаривал с премьером Великобритании Джонсоном. Сегодня он объявил о санкциях в отношении российских банков и олигархов. Помимо этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил о блокировании запуска газопровода "Северный поток -2".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава также введет экономические санкции за нарушение нашего суверенитета и территориальной целостности.

Спасибо также за финансовую поддержку. Мы уже получили решения США, Канады, Евросоюза, Великобритании, Франции, Японии и Всемирного банка. Это нужны ресурсы, чтобы обеспечить устойчивость украинской экономики.

По безопасности и обороне. На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие воинские формирования.

Мной, как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период.

Подчеркиваю: речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв. Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке.

По решению главнокомандующего Вооруженных сил, в ближайшее время также будут проведены учебные сборы резервистов системы терробороны.

Пока наши воины защищают нас, мы должны работать, вкладывать деньги в экономику Украины, зарабатывать для финансирования нашей мощной армии.

Патриот - это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места. Поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок.

Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Что уменьшит цены на заправках. Наша цель - обретение экономической независимости. Особенно в энергетике.

Сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями. Отбросить свои амбиции, ради нашего государства. Перед записью этого видео я встретился со всеми лидерами парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна военная коалиция. Единство, быстрые и важные решения для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики и все партии одного цвета - сине-желтого.

Завтра у меня будет встреча с ТОП-50 нашего крупного бизнеса. Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на нашей украинской земле. Которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать - нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте.

Уважаемые граждане!

Украинцы - мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем.

Нас ждет ежедневная, тяжелая работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе.

Не рыдать, а побеждать!

Слава Украине!