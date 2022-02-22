Зеленський скликає РНБО на середу

Президент Володимир Зеленський збирає Раду національної безпеки і оборони. Засідання заплановане на 23 лютого.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 лютого, записав ще одне відеозвернення до українців з приводу визнання Росією так званих "ЛДНР". Глава держави оголосив про свої нові рішення.

Раніше стало відомо, що сектор нацбезпеки і оборони буде працювати в цілодобовому режимі.