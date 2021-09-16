Зеленский созывает СНБО: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Заседание состоитя в пятницу.
Об этом РБК-Украина сообщили три информированных источника.
Заседание Совбеза должно начаться в 17:00.
Собеседники издания уточнили, что СНБО рассмотрит некие "программные документы".
Также готовятся новые санкции, однако кто под них попадет - пока не известно.
Напомним, на прошлой неделе секретарь СНБО провел заседание по разработке Стратегии морской безопасности Украины.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах энергетике.