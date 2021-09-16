UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский созывает СНБО: что известно

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Заседание состоитя в пятницу.

Об этом РБК-Украина сообщили три информированных источника.

Заседание Совбеза должно начаться в 17:00.

Собеседники издания уточнили, что СНБО рассмотрит некие "программные документы".

Также готовятся новые санкции, однако кто под них попадет - пока не известно.

Напомним, на прошлой неделе секретарь СНБО провел заседание по разработке Стратегии морской безопасности Украины.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах энергетике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБО