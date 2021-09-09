Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) провел заседание по разработке Стратегии морской безопасности Украины. Заседание состоялось под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ведомства .

По словам Данилова, морская безопасность занимает важное место в системе национальной безопасности государства, и разработка соответствующей стратегии является одной из ключевых задач, которые поставил президент.

Военной составляющей должно уделяться особое внимание при разработке Стратегии морской безопасности Украины, считает он.

"Во время презентации структуры Стратегии морской безопасности Украины было указано, что при ее разработке в Аппарате СНБО были учтены все необходимые отечественные законы и нормативно-правовые акты, международные документы по морскому праву, а также опыт ведущих стран мира по разработке и реализации соответствующих стратегий", - говорится в сообщении.

Морская безопасность Украины должна строиться на принципах внутренней интегрированности и международного сотрудничества, заявил Данилов.

В частности морская безопасность Украины должна рассматриваться в контексте безопасности Балто-Черноморского региона и Международной морской безопасности. Агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях несут угрозу не только украинской безопасности.

По результатам заседания принято протокольное решение о принятии за основу структуры Стратегии морской безопасности Украины и утверждении плана подготовки проекта стратегии.