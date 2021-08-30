Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о нейтрализации угроз в энергетической сфере. И поручил исключить облэнерго из перечня объектов для приватизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный указ .

Согласно указу, Кабмин должен в течение двух недель установить конечных владельцев операторов систем распределения электрической энергии и поставщиков, а вместе с Фондом государственного имущества до 31 августа исключить облэнерго, в которых есть государственные акции, из перечня объектов для приватизации. Акции передадут в управление Министерства энергетики.

Также поручено провести проверки на предприятиях, которые распределяют природный газ, передать в "Донецкоблгаз" в управление "Нафтогаза", подготовить законопроекты о замене "зеленого" тарифа, создании энергетической биржи, передаче долгов облгазов и о корпоратизации "Энергоатома".

Также СНБО настаивает на том, чтобы для бытовых потребителей установили справедливый тариф на электроэнергию.