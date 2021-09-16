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Зеленський скликає РНБО: що відомо

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони (РНБО). Засідання відбудеться в п'ятницю.

Про це РБК-Україна повідомили три поінформовані джерела.

Засідання Радбезу має розпочатися о 17:00.

Співрозмовники видання уточнили, що РНБО розгляне якісь "програмні документи".

Також готуються нові санкції, втім хто під них потрапить - поки не відомо.

Нагадаємо, минулого тижня секретар РНБО провів засідання з розробки стратегії морської безпеки України.

Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про загрози енергетиці.

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Володимир ЗеленськийРНБО