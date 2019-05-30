Зеленский созывает СНБО

Заседание состоится в 15:00
Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за ситуации на шахте "Лесная". Об этом сообщает BBC.
Зеленский об этом объявил во время визита на шахту "Лесная" во Львовской области. Отметим, по данным РБК-Украина, заседание состоится в 15:00.
"Понимаем, что очень сложное решение. Поэтому мы созываем СНБО", - заявил Зеленский.
Ранее Зеленский во время визита на шахту "Лесная" во Львовской области объявлял, что созовет заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Напомним, 29 мая около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокальском районе произошел обвал породы, вследствие чего под завалом оказались двое горняков. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни.
После этого Зеленский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область. Во время визита на шахту "Лесная" в Сокальском районе Зеленский встретился с родственниками горняков, которые погибли в результате обвала на шахте.
"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - заявил Зеленский.
Кроме того, президент встретился с рабочими шахты "Лесная", принадлежащей государственной компании "Львовуголь". Во время встречи горняки рассказали о задержках с выплатой зарплаты.