Зеленський скликає РНБО

Президент Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) через ситуацію на шахті "Лісова". Про це повідомляє BBC.

Зазначимо, за данними РБК-Україна засідання відбудеться о 15:00. Про це Зеленський оголосив під час візиту на шахту "Лісова" у Львівській області.

"Розуміємо, що дуже складне рішення. Тому ми скликаємо РБНО", - заявив Зеленський.

Раніше Зеленський під час візиту на шахту "Лісова" у Львівській області уже оголошував, що скличе засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) для обговорення проблем вугільної галузі.

Нагадаємо, 29 травня близько 04:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинилися двоє гірників. В ході рятувальної операції на поверхню підняли тіла без ознак життя.

Після цього Зеленський прибув з робочим візитом у Львівську область. Під час візиту на шахту "Лісова" у Сокальському районі Зеленський зустрівся з родичами гірників, які загинули внаслідок обвалу на шахті.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", - заявив Зеленський.

Крім того, президент зустрівся з робітниками шахти "Лісова", що належить державній компанії "Львіввугілля". Під час зустрічі гірники розповіли про затримки з виплатою зарплатні.