Зеленский созвонился с главой Евросовета: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Одной из тем переговоров стал ядерный террор со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.

Зеленский проинформировал Мишеля о ситуации на фронте, а также об обстрелах россиянами Запорожской АЭС. "Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества - санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо", - отметил он. Политики также обсудили запуск "зернового коридора" и подготовку к саммиту Крымской платформы. Зеленский попросил президента Евросовета поспособствовать скорейшей разблокировки пакета макрофинансовой помощи для Украины.