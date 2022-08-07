Зеленський зідзвонився з главою Євроради: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем. Однією з тем переговорів став ядерний терор з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Twitter.

Зеленський поінформував Мішеля про ситуацію на фронті, а також про обстріли росіянами Запорізької АЕС. "Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо", - зазначив він. Політики також обговорили запуск "зернового коридору" та підготовку до саміту Кримської платформи. Зеленський попросив президента Євроради посприяти якнайшвидшому розблокуванню пакету макрофінансової допомоги для України.