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Зеленский созвонился с Джонсоном. Обсудили оборонную помощь Украине

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Киев, Среда 23 марта 2022 18:16
Зеленский созвонился с Джонсоном. Обсудили оборонную помощь Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили ход боевых действий и оборонную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter.

"Поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Заручился его поддержкой накануне завтрашних важных встреч. Обсудили с британским премьер-министром ход боевых действий и оборонную помощь Украине. Вместе победим!"- написал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна стремится усилить военную поддержку, а также продолжить санкционное давление на Россию.

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