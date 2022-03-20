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Великобритания стремится усилить военную и экономическую поддержку Украине, - Джонсон

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Воскресенье 20 марта 2022 22:15
Великобритания стремится усилить военную и экономическую поддержку Украине, - Джонсон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Выяснилось, что Великобритания стремится усилить военную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

В частности, Джонсон выразил свое восхищение храбростью Украины.

Также министр четко заявил, что Великобритания стремится усилить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украине. Все для того, чтобы помочь положить конец этой ужасной войне.

Кроме того, лидеры двух стран договорились встретиться в ближайшие дни.

Ранее Джонсон заявлял, что Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину.

Также мы писали, что Джонсон назвал 2 потенциальные цели Путина после Украины.

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