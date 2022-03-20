Великобритания стремится усилить военную и экономическую поддержку Украине, - Джонсон

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Выяснилось, что Великобритания стремится усилить военную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

В частности, Джонсон выразил свое восхищение храбростью Украины.

Также министр четко заявил, что Великобритания стремится усилить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украине. Все для того, чтобы помочь положить конец этой ужасной войне.