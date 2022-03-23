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Зеленський зідзвонився з Джонсоном. Обговорили оборонну допомогу Україні

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Київ, Середа 23 березня 2022 18:16
Зеленський зідзвонився з Джонсоном. Обговорили оборонну допомогу Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter.

"Поговорив телефоном з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Заручився його підтримкою напередодні завтрашніх важливих зустрічей. Обговорили з британським прем'єр-міністром перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні. Разом переможемо!" - написав Зеленський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсоном заявив, що країна прагне посилити військову підтримку, а також продовжити санкційний тиск на Росію.

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