Зеленський зідзвонився з Джонсоном. Обговорили оборонну допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter.

"Поговорив телефоном з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Заручився його підтримкою напередодні завтрашніх важливих зустрічей. Обговорили з британським прем'єр-міністром перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні. Разом переможемо!" - написав Зеленський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсоном заявив, що країна прагне посилити військову підтримку, а також продовжити санкційний тиск на Росію.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.