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Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский официально созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. СНБО соберется в Офисе президента в пятницу, 4 июня.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Президент утвердил повестку дня заседания СНБО, которая состоит из 8 вопросов. Повестка дня была представлена секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

"Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины", - отметили в пресс-службе СНБО.

Напомним, о том, что на этой неделе планируется заседание СНБО, РБК-Украина писало еще вчера. Как сообщал источник агентства в Офисе президента, заседание СНБО планировали назначить на четверг или пятницу. Тогда еще повестки дня не было.

Как известно, на прошлых заседаниях СНБО было принято решение о введении санкций против криминальных авторитетов и "воров в законе". В санкционный список попали сотни человек.

Также на предыдущих заседаниях СНБО приняли введение пожизненных санкций против главарей Крыма и "Л/ДНР".

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