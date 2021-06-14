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Байден может дать понять Путину, что ему пора оставить Украину в покое, - Кулеба

Новина українською →
Понедельник 14 июня 2021 13:39
Байден может дать понять Путину, что ему пора оставить Украину в покое, - Кулеба Фото: встреча Байдена и Путина должна состояться в среду в Женеве (David Lienemann, Official White House)
Автор: Андрей Василюк

Президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным может дать ему понять, что пора оставить в покое Украину. Глава Белого дома также может заявить, что агрессия РФ против Украины будет иметь свою цену для Кремля.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии The Washington Post.

Кулеба отметил, что не должно быть никаких соглашений про Украину без Украины, что является "абсолютно железным принципом" украинской дипломатии.

При этом министр не ожидает, что это может произойти в Женеве. Он надеется, что Байден даст понять Путину, что "его агрессия против Украины будет иметь цену, и Украина не одинока в своей борьбе".

"Мы надеемся, что президент Байден использует все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидер свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война против Украины провальная, и ему пора тихо оставить Украину в покое", - сказал Кулеба.

Отметим, лидеры НАТО имеют провести консультации с президентом США Джо Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Это должно произойти на саммите Альянса, который начался сегодня в Брюсселе.

На саммите НАТО, который начался 14 июня в Брюсселе, будет обсуждена политика Альянса в отношении Китая и России. Страны блока также должны открыть "новую главу" в трансатлантических отношениях.

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