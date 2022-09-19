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Зеленский создал военные администрации в Херсонской области: список

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Теперь в Херсонской области существуют 15 военных администраций. В частности,

  • Аскания-Нова поселковая военная администрация;

  • Борозенская сельская военная администрация;

  • Великокопановская сельская военная администрация;

  • Великолепетиская поселковая военная администрация;

  • Верхнерогачицкая поселковая военная администрация;

  • Горностаевская поселковая военная администрация;

  • Зеленоподская сельская военная администрация;

  • Калиновская поселковая военная администрация;

  • Миловская сельская военная администрация;

  • Мирненская поселковая военная администрация;

  • Новониколаевская сельская военная администрация;

  • Новотроицкая поселковая военная администрация;

  • Станиславская сельская военная администрация;

  • Херсонская городская военная администрация;

  • Юбилейная сельская военная администрация.

При этом глава государства поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.

Напомним, ранее Зеленский создал в Бердянске военную администрацию.

Также президент создал в Донецкой области четыре военных администрации.

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Владимир ЗеленскийХерсонская областьВойна России против Украины