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Зеленский создал в Бердянске военную администрацию

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Киев, Четверг 18 августа 2022 13:32
Зеленский создал в Бердянске военную администрацию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский создал в Бердянске (Запорожская область) городскую военную администрацию, а также назначил ее руководителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Соответствующий приказ №587 опубликован сегодня, 18 августа. Ответственность за образование администрации возложили на Генштаб ВСУ и Запорожскую областную государственную администрацию.

Также Зеленский своим распоряжением назначил руководителя Бердянской военной администрации. Им стала Виктория Галицина.

Стоит отметить, что Галицина является депутатом Бердянского городского совета и возглавляет фракцию "Слуга народа".

Напомним, что сейчас Бердянск временно оккупирован российскими войсками. Недавно, 15 августа, там прогремели взрывы в порту.

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