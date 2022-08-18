Зеленский создал в Бердянске военную администрацию

Президент Владимир Зеленский создал в Бердянске (Запорожская область) городскую военную администрацию, а также назначил ее руководителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Соответствующий приказ №587 опубликован сегодня, 18 августа. Ответственность за образование администрации возложили на Генштаб ВСУ и Запорожскую областную государственную администрацию. Также Зеленский своим распоряжением назначил руководителя Бердянской военной администрации. Им стала Виктория Галицина. Стоит отметить, что Галицина является депутатом Бердянского городского совета и возглавляет фракцию "Слуга народа".