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Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області: список

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ , опублікований на сайті Офісу президента.

Наразі у Херсонській області існують 15 військових адміністрацій. Зокрема,

  • Асканія-Нова селищна військова адміністрація;

  • Борозенська сільська військова адміністрація;

  • Великокопанівська сільська військова адміністрація;

  • Великолепетиська селищна військова адміністрація;

  • Верхньорогачицька селищна військова адміністрація;

  • Горностаївська селищна військова адміністрація;

  • Зеленопідська сільська військова адміністрація;

  • Калинівська селищна військова адміністрація;

  • Милівська сільська військова адміністрація;

  • Мирненська селищна військова адміністрація;

  • Новомиколаївська сільська військова адміністрація;

  • Новотроїцька селищна військова адміністрація;

  • Станіславська сільська військова адміністрація;

  • Херсонська міська військова адміністрація;

  • Ювілейна сільська військова адміністрація.

При цьому глава держави доручив Генштабу ЗСУ та Херсонської ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням цих військових адміністрацій.

Нагадаємо, раніше Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію.

Також президент створив у Донецькій області чотири військові адміністрації.

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Володимир ЗеленськийХерсонская областьВійна Росії проти України