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Зеленский создал четыре новых военных администраций в Донецкой области

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 22:00
Зеленский создал четыре новых военных администраций в Донецкой области Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине 1 сентября образовали четыре новые военные администрации в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского №620/2022 в Донецкой области были образованы новые военные администрации. Теперь в регионе существуют:

  • Добропольская городская военная администрация Покровского района Донецкой области;
  • Мирноградская городская военная администрация Покровского района Донецкой области;
  • Покровская городская военная администрация Покровского района Донецкой области;
  • Селидовская городская военная администрация Покровского района Донецкой области.

Президент поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Донецкой областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.

Напомним, что ранее Зеленский создал в Бердянске военную администрацию.

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