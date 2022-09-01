Зеленский создал четыре новых военных администраций в Донецкой области

В Украине 1 сентября образовали четыре новые военные администрации в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского №620/2022 в Донецкой области были образованы новые военные администрации. Теперь в регионе существуют: Добропольская городская военная администрация Покровского района Донецкой области;

Мирноградская городская военная администрация Покровского района Донецкой области;

Покровская городская военная администрация Покровского района Донецкой области;

Селидовская городская военная администрация Покровского района Донецкой области. Президент поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Донецкой областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.