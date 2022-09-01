Зеленский создал четыре новых военных администраций в Донецкой области
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине 1 сентября образовали четыре новые военные администрации в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.
Согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского №620/2022 в Донецкой области были образованы новые военные администрации. Теперь в регионе существуют:
- Добропольская городская военная администрация Покровского района Донецкой области;
- Мирноградская городская военная администрация Покровского района Донецкой области;
- Покровская городская военная администрация Покровского района Донецкой области;
- Селидовская городская военная администрация Покровского района Донецкой области.
Президент поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Донецкой областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.
Напомним, что ранее Зеленский создал в Бердянске военную администрацию.
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