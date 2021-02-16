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Зеленський утворив раду щодо розвитку середньої освіти: для чого вона необхідна

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 лютого 2021 16:49
Зеленський утворив раду щодо розвитку середньої освіти: для чого вона необхідна Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти. Він підписав відповідний указ №55/2021.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Консультативна рада створюється як консультативно-дорадчий орган при главі держави.

Її основними завданнями є:

  • моніторинг сучасного освітнього простору,
  • моніторинг стану реформування системи загальної середньої освіти,
  • аналіз законодавства України у цій сфері.

Рада готуватиме пропозиції щодо доступності та високої якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу, удосконалення законодавства про загальну середню освіту.

"Серед завдань ради - забезпечення інноваційного розвитку загальної середньої освіти, формування компетентностей здобувачів освіти, оцінювання результатів навчання учнів, забезпечення професійного розвитку вчителів, дотримання гарантій держави щодо оплати праці, соціального та пенсійного забезпечення тощо", - сказано у повідомленні.

Цей орган також опікуватиметься розвитком державно-приватного партнерства у сфері освіти, сприятиме координації центральної та місцевої влади, підприємств і закладів освіти з розвитку сучасного та безпечного освітнього середовища.

Вона може утворювати робочі групи для вивчення питань, які належать до її компетенції, та залучати до роботи цих груп представників влади, громадських діячів, вчених тощо.

Президент також затвердив і склад Консультативної ради. Її очолив народний депутат, заступник голови комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин.

Засідання Консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш ніж половина від її складу. За результатами засідання у разі потреби оформлюється протокол, який підписує голова.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться стратегія розвитку вищої освіти, яка буде розрахована на 10 років. Документ готує Кабінет міністрів.

Раніше в Україні змінили процедуру обрання ректорів вузів.

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