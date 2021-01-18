ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский создал Совет по развитию малого бизнеса. Его возглавила заместитель Ермака

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский назначил главу Совета по вопросам содействия развитию малого бизнеса. Его возглавила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Самые читаемые новости

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Секретарем совета назначили гендиректора Директората по вопросам экономической политики ОП Елену Дьяченко.

Совет был создан указом президента №582/2020 от 22 декабря. Он должен способствовать налаживанию конструктивного взаимодействия между органами власти и малым бизнесом, а также общественными объединениями предпринимателей.

Совет должен в короткие сроки подготовить предложения по решению насущных проблем малого бизнеса в Украине, которые передадут в Нацсовет реформ при главе государства.

Напомним, в середине декабря в Офисе президента прошло совещание с представителями малого бизнеса. Совещание провели на фоне протестов предпринимателей в Киеве.

Добавим, одним из проблемных вопросов является внедрение кассовых аппаратов для ФОПов, но Верховная рада уже отсрочила его до 1 января 2022 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийсоветбизнес