Зеленський створив Раду з розвитку малого бізнесу. Її очолила заступниця Єрмака

Президент Володимир Зеленський призначив голову Ради з питань сприяння розвитку малого бізнесу. Її очолила заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Секретарем ради призначили гендиректора Директорату з питань економічної політики ОП Олену Дьяченко.

Рада була створена указом президента №582/2020 від 22 грудня. Вона має сприяти налагодженню конструктивної взаємодії між органами влади та малим бізнесом, а також громадськими об'єднаннями підприємців.

Рада має у короткі терміни підготувати пропозиції щодо вирішення нагальних проблем малого бізнесу в Україні, які передадуть в Нацраду реформ при главі держави.

Нагадаємо, в середині грудня в Офісі президента пройшла нарада з представниками малого бізнесу. Нараду провели на тлі протестів підприємців у Києві.

Додамо, одним з проблемних питань є впровадження касових апаратів для ФОПів, але Верховна рада вже відстрочила його до 1 січня 2022 року.