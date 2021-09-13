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Зеленский создал Совет по молодежным вопросам

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 11:35
Зеленский создал Совет по молодежным вопросам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым создал Совет по молодежным вопросам. Он будет функционировать как консультативно-совещательный орган при главе государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ № 462/2021.

Цель создания

Отмечено, что Совет создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике.

Задача нового органа

Указано, что среди задач Совета по молодежным вопросам будет содействие развитию молодежной инфраструктуры.

Кто войдет в состав

В состав этого органа планируется привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, учредителей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

Согласно указу, в течение месяца на рассмотрение президента должны быть представлены предложения по персональному составу Совета, а также проект Положения по нему.

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