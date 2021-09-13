Зеленський створив Раду з молодіжних питань

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким створив Раду з молодіжних питань. Вона функціонуватиме як консультативно-дорадчий орган при главі держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ № 462/2021.

Мета створення

Зазначено, що Рада створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики.

Завдання нового органу

Вказано, що серед завдань Ради з молодіжних питань буде сприяння розбудові молодіжної інфраструктури.

Хто увійде до складу

До складу цього органу планується залучити лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури.

Відповідно до указу, протягом місяця на розгляд президента мають бути подані пропозиції щодо персонального складу Ради, а також проект Положення щодо неї.