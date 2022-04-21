Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны

Президент Украины Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению страны после войны. Глава государства подписал соответсвующий указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Указ президента №266/2022 устанавливает состав Нацсовета и поручает Кабинету министров в двухнедельный срок определить орган, который будет обеспечивать его информационно-аналитическое обеспечение.
В состав Национального совета войдут:
Основными задачами Нацсовета являются:
Напомним, Евросоюз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины.
Отметим, ранее Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой послевоенное восстановление Украины.
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