Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны

Президент Украины Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению страны после войны. Глава государства подписал соответсвующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Указ президента №266/2022 устанавливает состав Нацсовета и поручает Кабинету министров в двухнедельный срок определить орган, который будет обеспечивать его информационно-аналитическое обеспечение.

Напомним, Евросоюз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины.

Отметим, ранее Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой послевоенное восстановление Украины.

Война России против Украины идет 57-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!