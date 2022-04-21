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Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению страны после войны. Глава государства подписал соответсвующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Указ президента №266/2022 устанавливает состав Нацсовета и поручает Кабинету министров в двухнедельный срок определить орган, который будет обеспечивать его информационно-аналитическое обеспечение.

В состав Национального совета войдут:

  • руководитель Офиса Президента и его заместители
  • главы всех комитетов Верховной рады;
  • вице-премьеры и руководители всех министерств.

Основными задачами Нацсовета являются:

  • разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию страны;
  • наработка предложений по реформам в военный и послевоенный периоды;
  • подготовка стратегических инициатив.

Напомним, Евросоюз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины.

Отметим, ранее Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой послевоенное восстановление Украины.

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