ЕС покроет большую часть расходов на восстановление Украины, - Bloomberg

Европейский союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. В этих целях будет создан трастовый фонд солидарности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным агентства, Европейская комиссия уведомила дипломатов о работе над инструментом, который будет ориентироваться на долгосрочные потребности Украины. Данный фонд будет создан по образцу европейского COVID-фонда и профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с украинским правительством.

В то же время, как пишет Bloomberg, пока неизвестно, как будут распределяться гранты и кредиты. Источники подтвердили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не называет суммы, поскольку война еще продолжается. Однако цифра достигнет сотен миллиардов евро.

Ожидается, что вопрос послевоенного восстановления Украины и возможных военных репараций будет в центре внимания в течение следующих недель, поскольку высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и гарантии того, что огромные суммы будут использованы по назначению.