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ЕС покроет большую часть расходов на восстановление Украины, - Bloomberg

Новина українською →
Брюссель, Вторник 19 апреля 2022 12:50
ЕС покроет большую часть расходов на восстановление Украины, - Bloomberg Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. В этих целях будет создан трастовый фонд солидарности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Европейская комиссия уведомила дипломатов о работе над инструментом, который будет ориентироваться на долгосрочные потребности Украины. Данный фонд будет создан по образцу европейского COVID-фонда и профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с украинским правительством.

В то же время, как пишет Bloomberg, пока неизвестно, как будут распределяться гранты и кредиты. Источники подтвердили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не называет суммы, поскольку война еще продолжается. Однако цифра достигнет сотен миллиардов евро.

Ожидается, что вопрос послевоенного восстановления Украины и возможных военных репараций будет в центре внимания в течение следующих недель, поскольку высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и гарантии того, что огромные суммы будут использованы по назначению.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит план послевоенного восстановления, а также стало известно, что он будет предусматривать.

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