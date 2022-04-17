Зеленский и глава МВФ обсудили послевоенное восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Одной из основных тем стало послевоенное восстановление страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

По его словам, уже есть четкие планы по этим вопросам, а также видение перспектив. Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и МВФ впредь будет плодотворным.

"Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос обеспечения финансовой стабильности Украины и подготовки к послевоенному восстановлению", - написал глава государства.

Напомним, развязанная Россией война против Украины вынудила МВФ снизить оценки глобального роста как на текущий, так и на следующий год.

Отметим, Украина запросила у стран G7 финансовую поддержку на сумму 50 млрд долларов.

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