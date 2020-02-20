Зеленский сообщил подробности эвакуации из Уханя: бактериологической опасности нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинский центр, куда доставят эвакуированных из Уханя, будет самым охраняемым в стране. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram.

Как отметил президент, на данный момент нет бактериологической опасности.

"Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", - написал Зеленский.

Также он обратился к протестующим, которые пытаются блокировать дорогу на подъезду к медцентру в Новых Санжарах.

"Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитале, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера", - отметил президент.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области местные жители устроили акцию протеста вблизи медицинского центра "Новые Санжары", где якобы должны разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Протестующие перекрыли дорогу к медцентру, также произошли столкновения с полицией.