Зеленський повідомив подробиці евакуації з Уханя: бактеріологічної небезпеки немає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Про це заявив Зеленський у своєму Telegram.

Як зазначив президент, на даний момент немає бактеріологічної небезпеки.

"Вони здорові, але повинні пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані будуть жити в закритому медичному центрі Національної гвардії в Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований і переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевно, найбільш об'єкт, що охороняється в країні. Співчуваю нашим евакуйованим, тому що знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніше, ніж у президента", - написав Зеленський.

Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах.

"Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в один з міст, реакція у жителів цього міста була одна: вони дбали про життя і здоров'я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку і доставив казахстанського громадянина, не було ніяких протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували і раділи, що людина нарешті вдома. На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією. Спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну - цим ми показуємо далеко не кращу сторону нашого характеру", - зазначив президент.

Раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській області місцеві жителі влаштували акцію протесту поблизу медичного центру "Нові Санжари", де нібито повинні розмістити евакуйованих з Уханя українців. Протестувальники перекрили дорогу до медцентру, також відбулися зіткнення з поліцією.