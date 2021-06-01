Зеленский сообщил, когда может начаться полномасштабная война Украины и России

По его словам, у России есть много вариантов агрессии против Украины, один из них - "прорубить коридор" в оккупированный ею Крым. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса.

"Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", - заявил Зеленский.

По его словам, Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важных геополитической и оборонной сделках.

"После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация, и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны... Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом". Это будет открытая полномасштабная война", - заявил Зеленский.

По его словам, до начала учений "Запад-2021" ситуация у границ Украины будет опасной.

"Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября", - заявил он.