Зеленский рассказал, планирует ли Украина применять пятую статью НАТО

Президент Владимир Зеленский рассказал, будет ли Украина применять пятую статью НАТО, если она получит членство в Альянсе . По его словам, Украина не хочет войны.

Так, журналист газеты сказал Зеленскому, что некоторые страны НАТО с опаской относятся к членству Украины в Альянсе, пока она воюет с Россией, поскольку в таком случае Киев может применить пятую статью, согласно которой все государства НАТО должны были бы вступить в конфликт.

"Это было бы вопросом переговоров. Украина не хочет войны. Мы не говорим: Ой, да ладно. Мы не думаем об этом. И видим ли мы альтернативу Альянса для нас? Вопрос в том, как выйти из этой сложной ситуации. Ситуации, сложившейся со вступлением Украины в НАТО. Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план Б", - заявил в ответ Зеленский.

Как пояснил глава государства, когда Украина вернет свои оккупированные территории и восстановит территориальную целостность, то США и Евросоюз могли бы гарантировать Украине безопасность. В этом и заключается его план Б.

"Если однажды Украина вернет свои оккупированные территории, она не должна быть обеспечена неопределенными договоренностям, которые легко можно нарушить, как это было с Будапештским меморандумом. Скорее всего, должны быть серьезные игроки: ЕС и США. Затем они обеспечили бы Украине будущий особый статус в сфере безопасности", - добавил он.