RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський повідомив, коли може початися повномасштабна війна України і Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський допустив ймовірність повномасштабної війни з Росією. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, а саме до 12-16 вересня.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, у Росії є багато варіантів агресії проти України, один з них-"прорубати коридор" в окупований нею Крим. Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу.

"Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми розглядаємо й готуємося до таких кроків", - заявив Зеленський.

За його словами, Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливі геополітичну і оборонну угоди.

"Після цього може бути справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати ризик і з того боку... Але якщо, для прикладу, ми говоримо про коридор до Криму, то це значить, що не можна буде заховати цю ситуацію за "громадянським конфліктом". Це буде відкрита повномасштабна війна", - заявив Зеленський.

За його словами, до початку навчань "Захід-2021" ситуація біля кордонів України буде небезпечною.

"Тому моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чи планує Україна застосовувати п'яту статтю НАТО.

Також президент України запропонував новий формат переговорів по Донбасу і Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїнавойна