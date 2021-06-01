Зеленський повідомив, коли може початися повномасштабна війна України і Росії

За його словами, у Росії є багато варіантів агресії проти України, один з них-"прорубати коридор" в окупований нею Крим. Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу.

"Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми розглядаємо й готуємося до таких кроків", - заявив Зеленський.

За його словами, Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливі геополітичну і оборонну угоди.

"Після цього може бути справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати ризик і з того боку... Але якщо, для прикладу, ми говоримо про коридор до Криму, то це значить, що не можна буде заховати цю ситуацію за "громадянським конфліктом". Це буде відкрита повномасштабна війна", - заявив Зеленський.

За його словами, до початку навчань "Захід-2021" ситуація біля кордонів України буде небезпечною.

"Тому моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня", - заявив він.