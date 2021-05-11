Зеленский сомневается в мощной эскалации со стороны РФ в сентябре

Мощная эскалация напряженности со стороны Российской Федерации вряд ли будет в сентябре, как это полагают эксперты. В то же время в случае вторжения украинские войска будут сражаться до последнего.

Об этом на пресс-конференции на полях форума "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.

"Мне кажется, что, несмотря на экспертные мнения, которые говорят о сентябре (возможность новой эскалации со стороны России, - ред.), я считаю, такой мощной эскалации не может быть", - отметил Зеленский. Также ему задали вопрос, сможет ли Украина в случае вторжения справиться сама без помощи иностранных партнеров. "Будем бороться до последнего", - добавил президент.