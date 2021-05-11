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Зеленский сомневается в мощной эскалации со стороны РФ в сентябре

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 11:26
Зеленский сомневается в мощной эскалации со стороны РФ в сентябре Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мощная эскалация напряженности со стороны Российской Федерации вряд ли будет в сентябре, как это полагают эксперты. В то же время в случае вторжения украинские войска будут сражаться до последнего.

Об этом на пресс-конференции на полях форума "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.

"Мне кажется, что, несмотря на экспертные мнения, которые говорят о сентябре (возможность новой эскалации со стороны России, - ред.), я считаю, такой мощной эскалации не может быть", - отметил Зеленский.

Также ему задали вопрос, сможет ли Украина в случае вторжения справиться сама без помощи иностранных партнеров.

"Будем бороться до последнего", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что уровень эскалации снизился, поэтому вероятность полномасштабного вторжения со стороны России свелась к минимуму, и полномасштабной войны "точно не будет".

Он также анонсировал, что в ближайшее время в Украине появится новый университет, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. Его выпускники будут работать на государство.

"Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью. Этот университет презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии", - сказал Зеленский.

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Новости Украины Политика Владимир Зеленский Российская Федерация эскалация
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